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Вести ФМ
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«Вести ФМ» — круглосуточное информационное радио. Информационные приоритеты: международная политика и экономика; события в России; спорт, высокие технологии, культура.
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Радио NS
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«Радио NS» — крупнейшая национальная сеть радиовещания Казахстана. Начало вещания радио — 6 марта 1995 года. Более «взрослая» музыка, больше новостей и полезной информации
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Schranz Radio
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«Schranz Radio» — интернет-радио транслирующее модную танцевальную музыку в стиле техно шранц (techno schranz). Рекомендуется настоящим любителям техно культуры.
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RTS FM
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RTS FM - международная сетевая радиостанция нового поколения, использующая передовые информационные технологии. Все о мире денег, акций и финансов в целом
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Радио Борнео
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«Радио Борнео» появилось на музыкальной карте Воронежа в первый день февраля 2001 года. Именно тогда на частоте 107,2 МГц впервые зазвучали джинглы и песни, а буквально через пару недель, 14 февраля
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Monte Carlo радио
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Радио «Монте-Карло» — это радиостанция класса люкс. Уникальный, четкий, узнаваемый формат (light eurodance CHR)
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KISS FM
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KISS FM — первая танцевальная радиостанция Украины. Именно с ее появлением на просторах украинского радио впервые появился популярнейший в Европе радиоформат — DANCE.
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FreshBeat Radio
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«FreshBeat Radio» — многостилевая станция, основанная в 2009 году. Мы — лучшее онлайн радио для тех, кто любит электронную клубную музыку, но не хочет заморачиваться по поводу…
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Trance Energy
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«Trance Energy» — это танцевальное онлайн радио, позволяющее слушать музыку в стиле транс. Проект создан для того, чтобы дарить его слушателям только хорошие эмоции.
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Biker-FM
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«Biker-FM» — первая независимая интернет радиостанция для байкеров, мотоциклистов и просто почитателей хорошей рок музыки. Это первая радиостанция для байкеров…
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FlyFM
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Радио «FlyFM» — круглосуточная интернет-радиостанция вещающая из Харькова. Музыкальное наполнение — поп, евроденс, электро, хиты 90-х. Начало вещания — июнь 2004 года.
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Europa Plus (Россия)
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«Europa Plus Россия» — российская коммерческая музыкально-информационная радиостанция. Станция существует как эфирная с апреля 1990-го года.
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ZooM RADIO
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ZooM RADIO - радио нового поколения! Только здесь новые и горячо любимые старые песни, ежедневные информационно-развлекательные выпуски, интересные ведущие.
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Радио Шторм
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Радио «Шторм» — новое активно развивающиеся интернет-радио. В эфире «Шторма» звучат музыкальные композиции самых разнообразных популярных стилей и направлений.
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Є! Радіо
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«Є! Радіо» — украинская музыкальная интернет-радиостанция, транслирующая настоящую украинскую музыку. В эфир входят песни исключительно на украинском языке.
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Sky FM - Smooth Jazz
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Канал радио «Sky FM Smooth Jazz» — это легкая, мелодичная, ненавязчивая музыка в стилях Blues и Jazz. Упор делается только на качество, а количество не важно.
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CalmStream
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«CalmStream» — интернет-радио электронной музыки в стилях Trip-Hop,Downtempo, Instrumental
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Радио Ангелов
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«Радио Ангелов» — некоммерческое общественное музыкальное интернет-радио, созданное в ноябре 2007 года. Радио дает возможность слушать нестандартную музыку...
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UAFM
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«UAFM RADIO» — музыкальная развлекательная онлайн радиостанция рассчитаная на широкий круг слушателей. Здесь ты можешь услышать как новинки популярной музыки так и хиты 90-х.
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Эдем - City
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Цель этого радио — донести до каждого человека свет Божьей любви, познакомиться не просто с абстрактным пониманием Бога, как непонятного духа, как облачка энергии…
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Ретро FM Україна
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Радио «Ретро FM» — самая большая радиосеть Украины. Основой репертуара радио «Ретро FM» является музыка. В его эфире звучат знакомые и любимые песни, хиты 70-х, 80-х и 90-х...
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Europa Plus (Україна)
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«Europa Plus Украина» — украинская коммерческая музыкально-информационная радиостанция, вышедшая с российской радиосети «Europa Plus».
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PsyRadio
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Некоммерческая интернет-радиостанция «Psychic Radio Station» предлагает вам погрузиться в теплую атмосферу психоделического и медитационного звучания.
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FM Галичина
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«FM Галичина» - это довольно большая территория вещания и желание ориентироваться на взрослую аудиторию, которая не просто слушает радио в качестве фона…
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Радио Ваня
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Радио «Ваня» — музыкально-информационная радиостанция. В эфире встречаются композиции всевозможных направлений и стилей. Слоган радио — «что хотим, то и играем».
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JDJ-Radio
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«JDJ-Radio» — киевское радио для молодых и прогрессивных любителей клубной музыки! На волнах этого радио звучат только лучшие новинки и признанные хиты музыки в стилях house...
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Radio Feel
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Радио «Feel» — первая одесская радиостанция в формате Soft AC, которое отличается мягким и чистым звуком, соответствующим звучанию «живых» инструментов...
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Релакс радио
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Релакс радио - спокойное и расслабляющее радио, помогает расслабится после работы, получить удовольствие и улететь в космос
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Radio ROKS Україна
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«Радио РОКС Украина» — первая негосударственная коммерческая информационно-музыкальная радиостанция. Существует с марта 1992 года. Основной музыкальный формат — рок.
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Русское Радио (Россия)
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«Русское Радио» — первая национальная радиостанция России, воплотившая новый принцип вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке.
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Хіт FM
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Хит FM — одна с крупнейших радиосетей Украины, охватывающая 86% ее территории. Это радио можно слушать в 65 городах Украины, а по Интернету — во всем мире.
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Мега-Транслит Radio
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«Мега-Транслит Radio» — некоммерческая радиостанция постоянно вещающая разнообразную танцевальную музыку. Для слушателей есть возможность выбора композиций из каталога.
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Є! Рок Радіо
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«Є! Рок Радіо» — украинская музыкальная интернет-радиостанция, транслирующая украинскую и мировую музыку в стиле рок. Основное время эфира «Є! Радіо» отдано современной музыке.
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Радио Шансон
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Радио «Шансон» — российская сетевая музыкально-информационная радиостанция. Репертуар «Шансона»: шансон, авторская песня, традиционный и современный городской романс…
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Стильное радио
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«Стильное радио» — сетевая музыкально-информационная радиостанция. Репертуар радио: авторская песня, городской романс, рок-музыка и народная песня…
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Радіо Ера
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Радио Эра является первой и единственной в Украине разговорной радиостанцией современного формата, причем такой, где тщательно соблюдается принцип объективной подачи информации.
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Милицейская волна
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На Радио «Милицейская волна» музыка занимает значительную часть эфирного времени: золотые хиты 80-90-х, ретро в современном звучании, саундтреки из любимых отечественных фильмов…
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Пионер ФM
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«Пионер ФM» — это радио для тех, кто знает, что такое «контроша», «матика» и «тубзик», кто ходил на «продленку», прыгал «в резинку», кричал во дворе «тай-тай-налетай»…
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splaw-fm
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«splaw-fm» — радио вещающее музыку в стиле «рэп» транслирующая свои программы из города Тверь (Россия). Основано в начале лета 2011 года. Изначально радио было создано для...
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Metal on Air
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«Metal on Air» — онлайн-радио не для слабонервных, а для истинных поклонников тяжелого металла, особенно Melodic Death Metal. Идея радио «Metal on Air» возникла в начале…
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Поп-музыкаРадио NS
FlyFM
ZooM RADIO
Радио Шторм
Радио Ангелов
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ЭлектроSchranz Radio
Monte Carlo радио
KISS FM
FreshBeat Radio
Trance Energy
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Релакс/ЛаунжMonte Carlo радио
CalmStream
PsyRadio
Radio Feel
Релакс радио
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Хип-хопZooM RADIO
CalmStream
splaw-fm
Rap Room Radio
Вооуаа - Русский Рэп